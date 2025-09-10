Главные новости за 10 сентября. Ростов-на-Дону и область

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Таганрогском государственном радиотехническом университете. Пожар повредил мебель и оргтехнику на площади 20 кв. м. С места пожара эвакуировали 100 человек. Уточняется, что никто не пострадал.

Власти Ростова отказались от проведения массовых мероприятий в честь Дня города из соображений безопасности жителей и гостей.

Власти Ростовской области планируют в ближайшее время восстановить учебный процесс в Матвеево-Курганской специальной школе-интернате, пострадавшей от атаки беспилотника.

В Ростовской области к предстоящим выборам привлекут 13 тыс. наблюдателей.

Реставрацию одного из старейших объектов культурного наследия регионального значения в Ростове-на-Дону оценили в 37,7 млн руб. На эти деньги планируется восстановить здание церковного попечительства о бедных армянах Нахичевани-на-Дону.

Прокуратура Ростовской области взяла под контроль соблюдение прав воспитанников и сотрудников Матвеево-Курганской школы-интерната после атаки беспилотника, в результате которой пострадали двое взрослых и эвакуировали 73 ребенка.