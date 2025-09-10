В Таганрогском университете из-за пожара эвакуировали около ста человек

МЧС ликвидировали пожар в Таганрогском государственном радиотехническом университете. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления министерства.

Сообщение о возгорании на улице Шевченко поступило сегодня, 10 сентября, в 14:55. Оперативные расчеты обнаружили очаг огня в кабинете на третьем этаже учебного корпуса. Пожар повредил мебель и оргтехнику на 20 кв. м. С места пожара эвакуировали 100 человек. Уточняется, что никто не пострадал.

В тушении пожара задействовали 35 специалистов и 12 единиц техники. Причины пожара выясняет дознаватель МЧС России.

Константин Соловьев