К выборам в Ростовской области привлекут более 13 тысяч наблюдателей

В Ростовской области к предстоящим выборам привлекут 13 тыс. наблюдателей. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Так, более 9 тыс. наблюдателей будут представлять интересы кандидатов и политических партий, а еще более 4 тыс. общественников будут контролировать ход выборов губернатора Ростовской области, депутатов Законодательного собрания региона и депутатов представительных органов муниципальных образований.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», во время сентябрьских выборов в Ростовской области будет вестись видеофиксация почти на 2,5 тыс. избирательных участках. Исключением станут участки, расположенные в стационарах больниц и в местах голосования военных.

Константин Соловьев