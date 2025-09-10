Реставрацию здания церковного попечительства в Ростове оценили в 37 млн рублей

Реставрацию одного из старейших объектов культурного наследия регионального значения в Ростове-на-Дону оценили в 37,7 млн руб. На эти деньги планируется восстановить здание церковного попечительства о бедных армянах Нахичевани-на-Дону. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на министерство культуры Ростовской области.

Здание находится на пл. Толстого, 3-5. Работы на объекте будут проводиться в 2026-2027 годах.

Заказчиком работ выступила «Ростовская-на-Дону школа-интернат музыкантских воспитанников». В июне она заключила контракт с ООО «Жилстройпроект» на подготовку проектной документации для реставрации ОКН на сумму 9,2 млн руб.

Мария Хоперская