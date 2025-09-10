Донская прокуратура контролирует соблюдение прав детей после атаки дрона

Прокуратура Ростовской области взяла под контроль соблюдение прав воспитанников и сотрудников Матвеево-Курганской школы-интерната после атаки беспилотника, в результате которой пострадали двое взрослых и эвакуировали 73 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, в результате падения БПЛА из здания эвакуировали 73 ребенка и пятерых воспитателей. Двое взрослых получили ранения.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи. Прокурор Матвеево-Курганского района Сергей Фортуна лично контролирует ситуацию на месте»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко