В Ростовской области восстанавливают школу-интернат после повреждения БПЛА

Власти Ростовской области планируют в ближайшее время восстановить учебный процесс в Матвеево-Курганской специальной школе-интернате, пострадавшей от атаки беспилотника. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на министерство образования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Прорабатывается вопрос организации образовательного процесса, ведется оценка ущерба после атаки БПЛА, составляется план мероприятий по оперативному восстановлению поврежденных конструкций здания»,— заявили в ведомстве.

По информации пресс-службы министерства, специалисты профильных служб продолжают работать на месте происшествия. В результате инцидента дети не пострадали. Двое взрослых из персонала получили легкие ранения и были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», из-за атаки БПЛА из учебного заведения в ночь на среду были эвакуированы ученики и пять педагогов. При падении дрона в здании были повреждены дверь запасного выхода и остекление. Пострадавших разместили в пункте временного размещения в с. Ряженое.

По данным администрации Матвеево-Курганского района, один из пострадавших сотрудников уже выписан домой, второй остается под наблюдением медиков. Руководство школы-интерната приняло решение перевести детей на дистанционное обучение на неделю. Дальнейшие действия определят после завершения обследования здания и оценки причиненного ущерба.

Валентина Любашенко