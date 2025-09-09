Главные новости за 9 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Волгодонском районе при проведении сельхозработ в 4 км юго-восточнее хутора Морозов упал самолет Ан-2. По предварительной информации, пилот погиб.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданке Болгарии за публичное оправдание терроризма.

В Ростовской области завершили прием заявлений от избирателей на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на сентябрьских выборах всех уровней. В нем примут участие более 258 тыс. избирателей.

В 2024 году объем инвестиций в экономику Таганрога вырос на 22,1%, достигнув 27,8 млрд руб.

По итогам августа 2025 года Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX).

В строительство комплекса по глубокой переработке зерна пшеницы и производству аминокислот в Волгодонске направили более 14 млрд руб. Инвестициями занималось предприятие АО «Донбиотех».

Дебиторскую задолженность ростовского «Капиталбанка» не смогли продать на торгах за 853 млн руб. Агентство по страхованию вкладов объявило открытый аукцион несостоявшимся.