На Дону в дистанционном голосовании примут участие более 258 тысяч избирателей

В Ростовской области завершили прием заявлений от избирателей на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на сентябрьских выборах всех уровней. В нем примут участие более 258 тыч. избирателей. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Выборы пройдут 12, 13 и 14 сентября. На них избиратели смогут проголосовать за одного из кандидатов в губернаторы Ростовской области, а также поучаствовать в дополнительных выборах депутата законодательного собрания региона по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 и выбрать депутатов представительных органов муниципальных образований.

Наталья Белоштейн