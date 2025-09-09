Объем инвестиций в Таганрог достиг 27 млрд рублей

По итогам 2024 года объем инвестиций в Таганрог вырос на 22,1%, достигнув 27,8 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Как ранее отметила глава города Светлана Камбулова, на территории Таганрога реализуется 74 инвестиционных проекта общей стоимостью 14,9 млрд руб.

Три из этих проектов входят в губернаторскую программу приоритетных инвестиций региона. За счет этих инвестпроектов с начала 2025 года создано 209 новых рабочих мест.

Наталья Белоштейн