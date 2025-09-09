На строительство комплекса «Донбиотех» в Волгодонске направили 14 млрд рублей
В строительство комплекса по глубокой переработке зерна пшеницы и производству аминокислот в Волгодонске направили более 14 млрд руб. Инвестициями занималось предприятие АО «Донбиотех». Об этом РБК Ростов сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Планируется, что предприятие будет выпускать 90 тыс. т аминокислоты лизин.
Всего в проект планируется вложить 34,6 млрд руб.