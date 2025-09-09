На торгах не удалось реализовать 853 млн рублей «дебиторки» ростовского «Капиталбанка»

Дебиторскую задолженность ростовского «Капиталбанка» не смогли продать на торгах за 853 млн руб. Агентство по страхованию вкладов объявило открытый аукцион несостоявшимся, следует из материалов Федресурса.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аукцион по продаже дебиторской задолженности прошел 28 июля. Его признали несостоявшимся из-за к отсутствия допущенных участников.

«Капиталбанк» признали банкротом в марте 2016 года. В ходе процедуры банкротства на сумму 1,6 млрд руб. к субсидиарной ответственности привлекли врио председателя правления «Капиталбанка» Елена Сачко и Сергея Осипова. Последний занимал этот пост до Сачко.

Мария Хоперская