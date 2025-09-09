Военный суд в Ростове вынес приговор за оправдание действий террористов

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданке Болгарии за публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Доказано, что Росица Георгиева, находясь дома в Волгоградской области, оставляла комментарии, оправдывающие действия «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

Суд назначил Георгиевой три года исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев