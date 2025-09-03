Запрет на работу мигрантов в такси и санкции против татарстанского вице-премьера

В Татарстане планируют продлить запрет на работу мигрантов в 10 сферах до 31 декабря 2025 года. Ограничения ввели еще в январе этого года. Иностранцы не смогут перевозить опасные грузы, работать водителями такси, охранниками, бухгалтерами и т.д.

Великобритания ввела санкции против вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой и главы Минмолодежи Рината Садыкова. В список санкций вошли восемь человек и три организации, среди которых «Движение первых», «Волонтеры Победы» и Фонд Ахмата Кадырова.

С начала 2025 года мошенники похитили у жителей Татарстана 3 млрд руб. В среднем за неделю жертвами неизвестных становятся 50 татарстанцев. В республике было зарегистрировано 17 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что составляет более 57% от общего числа преступлений в республике.

Татарстан попал в топ-3 регионов России с самым низким уровнем бедности. Уровень бедности в республике более чем в два раза ниже среднероссийского показателя в 8,2%. За чертой бедности находится 152,1 тыс. татарстанцев.

Депутат Госдумы от Татарстана в разговоре с «Ъ Волга-Урал» поддержал возвращение продажи пива на стадионы. Господин Фаррахов заявил, что инициатива не повлияет на рост уровня алкоголизации населения.

В Татарстане четыре человека погибли в канализационных колодцах. В Мамадыше были найдены тела трех человек, возбуждено уголовное дело. В Менделеевском районе погиб работник ООО «Лидер» во время очистки канализационного колодца.

Глава Минцифр Татарстана Айрат Хайруллин заявил, что в республике во время налетов мобильный интернет отключается не полностью, в отличие от других регионов. Господин Хайруллин сообщил, что для татарстанцев остаются доступными сервисы оплаты по СПБ или вызова такси во время беспилотной опасности.

Суд запретил совершать сделки с оспариваемым прокуратурой участком ООО «Арча». Решение было принято в рамках рассмотрения иска ведомства с требованием изъять участок площадью 280 га с кадастровой стоимостью 23,7 млн руб.

Диана Соловьёва