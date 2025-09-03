Великобритания ввела санкции против вице-премьера Татарстана и главы Минмолодежи

Великобритания ввела санкции против заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой и главы Минмолодежи республики Рината Садыкова. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева

Всего в список санкций вошли восемь человек и три организации, среди которых «Движение первых», «Волонтеры Победы» и Фонд Ахмата Кадырова.

Санкции также были введены против матери главы Чечни Аймани Кадыровой, командира полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике Замида Чалаева, замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Анастасии Аккуратовой и др.

Диана Соловьёва