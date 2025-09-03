Мобильный интернет в Татарстане во время беспилотной опасности становится медленным, но не отключается полностью. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Татарстана Айрат Хайруллин, передает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане во время опасности атаки БПЛА интернет не отключается полностью

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане во время опасности атаки БПЛА интернет не отключается полностью

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министр заявил, что в Татарстане правоохранительные органы и совет безопасности вместе с операторами связи выработали механизм, который позволяет обезопасить граждан республики, при этом сохранив важные для населения функции связи, такие как оплата по СПБ или вызов такси. В других регионах страны интернет отключается полностью.

Ранее проблемы со связью наблюдались в Авиастроительном районе Казани. В пресс-службе Минцифры Татарстана сообщили, что это связано со снижением покрытия сети во время введения режима беспилотной опасности.

В июле заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров рассказал, что во время режима опасности атаки беспилотниками фиксируются проблемы не только с интернетом, но и с мобильной связью. Вице-премьер предложил Минцифрам республики и операторам связи организовать встречу для решения проблемы.

Марк Халитов