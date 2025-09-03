Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов поддержал идею возвращения продажи пива на стадионы. Об этом господин Фаррахов сообщил в беседе с «Ъ Волга-Урал».

Депутат Госдумы от Татарстана поддержал возвращение продажи пива на стадионы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Депутат Госдумы от Татарстана поддержал возвращение продажи пива на стадионы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«В любом случае все эти доходы идут на развитие спорта, спортивной индустрии. Мне кажется, это никак не повлияет на рост алкоголизации населения», — заявил депутат Госдумы.

Ранее ТАСС сообщил, что в Госдумы в ходе осенней сессии планируют обсудить возвращение продажи пива на стадионах. Запрет на продажу данных алкогольных напитков действует с 2005 года. При этом ограничения не распространялись на время проведения чемпионата мира по футболу в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

За возврат продажи пива на стадионах также высказался министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Диана Соловьёва