Депутат Госдумы от Татарстана поддержал возвращение продажи пива на стадионы
Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов поддержал идею возвращения продажи пива на стадионы. Об этом господин Фаррахов сообщил в беседе с «Ъ Волга-Урал».
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«В любом случае все эти доходы идут на развитие спорта, спортивной индустрии. Мне кажется, это никак не повлияет на рост алкоголизации населения», — заявил депутат Госдумы.
Ранее ТАСС сообщил, что в Госдумы в ходе осенней сессии планируют обсудить возвращение продажи пива на стадионах. Запрет на продажу данных алкогольных напитков действует с 2005 года. При этом ограничения не распространялись на время проведения чемпионата мира по футболу в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
За возврат продажи пива на стадионах также высказался министр спорта РФ Михаил Дегтярев.