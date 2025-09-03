Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в колодце в Мамадыше

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти трех человек в канализационном колодце в Мамадыше. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Ранее сообщалось, что в Мамадыше три человека были найдены мертвыми в канализационном колодце. По версии следствия, трое мужчин хотели провести работы в колодце частного дома. Они друг за другом спустились в канализацию, потеряли сознание и погибли. По предварительным данным, один из умерших был владельцем колодца.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В данный момент проводится осмотр места происшествия и устанавливаются обстоятельства события.

Марк Халитов