Татарстан вошел в тройку регионов России с самой низкой бедностью
Татарстан занял второе место среди российских регионов по низкому уровню бедности с показателем 3,8% населения. Об этом говорится в постановлении кабмина республики о внесении изменений в госпрограмму «Социальная поддержка граждан в Республике Татарстан».
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Уровень бедности в Татарстане более чем в два раза ниже среднероссийского показателя в 8,2%. Республика уступает только Ямало-Ненецкому автономному округу и Санкт-Петербургу, где уровень бедности составляет 3,5%.
В абсолютных цифрах за чертой бедности в Татарстане находятся 152,1 тыс. человек из 4 млн жителей республики.
Одним из ключевых инструментов борьбы с бедностью в документе называют социальный контракт — договор между органами соцзащиты и гражданами о взаимных обязательствах. В 2024 году было заключено 5,9 тыс. социальных контрактов с 12,1 тыс. человек из малообеспеченных семей.
Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года Татарстан занял десятое место среди российских регионов по соотношению доходов граждан к стоимости потребительских товаров.