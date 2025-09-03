Татарстан вошел в тройку регионов России с самой низкой бедностью

Татарстан занял второе место среди российских регионов по низкому уровню бедности с показателем 3,8% населения. Об этом говорится в постановлении кабмина республики о внесении изменений в госпрограмму «Социальная поддержка граждан в Республике Татарстан».

Татарстан в тройке регионов России с самой низкой бедностью

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Татарстан в тройке регионов России с самой низкой бедностью

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Уровень бедности в Татарстане более чем в два раза ниже среднероссийского показателя в 8,2%. Республика уступает только Ямало-Ненецкому автономному округу и Санкт-Петербургу, где уровень бедности составляет 3,5%.

В абсолютных цифрах за чертой бедности в Татарстане находятся 152,1 тыс. человек из 4 млн жителей республики.

Одним из ключевых инструментов борьбы с бедностью в документе называют социальный контракт — договор между органами соцзащиты и гражданами о взаимных обязательствах. В 2024 году было заключено 5,9 тыс. социальных контрактов с 12,1 тыс. человек из малообеспеченных семей.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года Татарстан занял десятое место среди российских регионов по соотношению доходов граждан к стоимости потребительских товаров.

Анар Зейналов