Арбитражный суд Татарстана постановил запретить учредителям молочного комбината «Арча» совершать сделки по продаже, аренде и отчуждению трех земельных участков. Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд запретил совершать сделки с оспариваемым прокуратурой участком «Арчи»

Фото: Публичная кадастровая карта Суд запретил совершать сделки с оспариваемым прокуратурой участком «Арчи»

Фото: Публичная кадастровая карта

Ранее прокуратура Татарстана обратилась в суд с иском против «Арчи» с требованием изъять земельный участок кадастровой стоимостью 23,7 млн руб. у «Арчи». Большая часть территории земель занимают шесть озер. Ведомство считает, что водные объекты имеют гидрологические связи с реками Казанка и Кисьмесь, поэтому спорный участок должен находиться в федеральной собственности. Суд назначил судебную экспертизу, чтобы проверить эту информацию.

Прокуратура установила, что во время экспертизы ответчик провел межевание спорного земельного участка на три, что доказывает его недобросовестность. Суд удовлетворил заявление истца и запретил совершать сделки по передаче права собственности на три участка.

Диана Соловьёва