Мошенники похитили у жителей Татарстана 3 млрд рублей с начала года

Телефонные мошенники похитили у жителей Татарстана более 3 млрд руб с начала 2025 года. Об этом сообщил старший прокурор отдела по надзору за производством дознания прокуратуры республики Михаил Желаев на пресс-конференции.

3 млрд рублей похитили у жителей Татарстана с начала 2025 года

3 млрд рублей похитили у жителей Татарстана с начала 2025 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В текущем году зарегистрировано более 17 тыс преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что составляет более 57% от общего числа преступлений в республике. В среднем за неделю жертвами становятся более 50 человек.

Среди пострадавших — 211 несовершеннолетних, более 3 тыс пенсионеров и 250 граждан с ограниченными возможностями. Наиболее уязвимыми оказались граждане в возрасте 25, 50 и 70 лет. Основное количество преступлений приходится на жителей Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Бугульмы.

Господин Желаев отметил, что преступники не только похищают личные сбережения, но и оформляют кредиты на граждан, а также принуждают потерпевших к продаже единственного жилья. В отдельных случаях общий ущерб достигает 100 млн руб.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2025 года кибермошенники похитили у жителей Татарстана 1,3 млрд руб.

Анар Зейналов