В Татарстане планируют продлить запрет на работу мигрантов в такси до 2027 года

На территории Татарстана планируют продлить запрет на привлечение иностранцев к 10 видам трудовой деятельности до 31 декабря 2026 года. Мигранты второй год не смогут работать таксистами, ветеринарами, юристами и т. д. Информация об этом появилась в проекте указа раиса Татарстана, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, иностранцам запретят:

перевозить опасные грузы;

работать таксистами или водителями арендованных машин;

предоставлять финансовые услуги;

заниматься страхованием, перестрахованием, работать в негосударственных пенсионных фондах;

заниматься вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования;

работать в области права и бухгалтерского учета;

быть ветеринарами;

работать в охранных службах;

проводить азартные игры;

ремонтировать компьютеры и предметы быта.

Организациям планируют дать три месяца, чтобы привести численность сотрудников в соответствие с указом.

Запрет на работу мигрантов в 10 сферах уже вводили в январе этого года.

Диана Соловьёва