В Татарстане планируют продлить запрет на работу мигрантов в такси до 2027 года

На территории Татарстана планируют продлить запрет на привлечение иностранцев к 10 видам трудовой деятельности до 31 декабря 2026 года. Мигранты второй год не смогут работать таксистами, ветеринарами, юристами и т. д. Информация об этом появилась в проекте указа раиса Татарстана, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, иностранцам запретят:

  • перевозить опасные грузы;
  • работать таксистами или водителями арендованных машин;
  • предоставлять финансовые услуги;
  • заниматься страхованием, перестрахованием, работать в негосударственных пенсионных фондах;
  • заниматься вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования;
  • работать в области права и бухгалтерского учета;
  • быть ветеринарами;
  • работать в охранных службах;
  • проводить азартные игры;
  • ремонтировать компьютеры и предметы быта.

Организациям планируют дать три месяца, чтобы привести численность сотрудников в соответствие с указом.

Запрет на работу мигрантов в 10 сферах уже вводили в январе этого года.

Диана Соловьёва