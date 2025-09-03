В Татарстане планируют продлить запрет на работу мигрантов в такси до 2027 года
На территории Татарстана планируют продлить запрет на привлечение иностранцев к 10 видам трудовой деятельности до 31 декабря 2026 года. Мигранты второй год не смогут работать таксистами, ветеринарами, юристами и т. д. Информация об этом появилась в проекте указа раиса Татарстана, который проходит антикоррупционную экспертизу.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Согласно документу, иностранцам запретят:
- перевозить опасные грузы;
- работать таксистами или водителями арендованных машин;
- предоставлять финансовые услуги;
- заниматься страхованием, перестрахованием, работать в негосударственных пенсионных фондах;
- заниматься вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования;
- работать в области права и бухгалтерского учета;
- быть ветеринарами;
- работать в охранных службах;
- проводить азартные игры;
- ремонтировать компьютеры и предметы быта.
Организациям планируют дать три месяца, чтобы привести численность сотрудников в соответствие с указом.
Запрет на работу мигрантов в 10 сферах уже вводили в январе этого года.
