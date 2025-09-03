В Менделеевском районе в колодце погиб работник канализационной службы

В Менделеевском районе погиб работник ООО «Лидер» во время очистки канализационного колодца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения занимался очисткой колодца на территории нефтегазодобывающего управления «Прикамнефть» и погиб в результате несчастного случая. Организована проверка соблюдения законодательства по охране труда. На место выехала прокурор Менделеевского района Алсу Салахутдинова.

В данный момент под контролем прокуратуры проводится проверка и предварительное расследование.

Ранее сообщалось, что в Мамадыше трех человек нашли мертвыми в канализационном колодце.

Марк Халитов