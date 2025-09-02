Первый полет импортозамещенного «Ансата» и загрязнения лесов «Татнефтью»

В Казани состоялся первый полет импортозамещенного вертолета «Ансат». Судно производят на Казанском вертолетном заводе. Вертолет имеет российский двигатель ВК-650В. В импортозамещенной версии обновили конфигурацию капотов, топливную и масляную системы.

«Татнефть» и «Башнефть» заподозрили в порче земли после прорыва трубопровода. Разливы нефти произошли в шести районах Татарстана. Возбуждено 11 административных дел. Как сообщил источник «Ъ Волга-Урал», речь идет о компаниях «Татнефть» и «Башнефть». Первая компенсировала ущерб на сумму 10,8 млн руб. Административные дела против «Башнефти» находятся на рассмотрении.

В Марий Эл ввели запрет на съемку атак беспилотников. Запрет касается публикаций в СМИ и интернете материалов о последствиях налетов, в том числе информацию об их типе и местах падения.

Более 77% многоквартирных домов в Татарстане готовы к отопительному сезону. Паспорта готовности получили почти 14,3 тыс. объектов. На последнем месте по готовности к подаче отопления находится Альметьевский район.

С последним словом в суде выступила бывшая глава управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллина. Она признала «профессиональную наивность» и попросила суд учесть тяжелую болезнь сына как смягчающее обстоятельство. Фигурантке грозит до шести лет колонии.

Татарстан получит субсидию в размере 658,4 млн руб. на развитие службы занятости. 21 млн руб. республика получит для организации обучения и дополнительного профессионального образования для работников ОПК.

Татарстан не вошел в топ-5 самых безопасных регионов России в 2024 году. На первом месте расположился Чукотский автономный округ с 865 зарегистрированными преступлениями. В топ-5 также вошли Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Магаданская область и Чечня.

В Чебоксарах «Единая Россия» возглавила рейтинг партий перед выборами в городское собрание депутатов. Партию поддерживает 56,3% избирателей. На втором месте ЛДПР с 12,9% поддержки.

90% отелей в Татарстане прошли процедуру самооценки. Оставшиеся средства размещения завершают процедуру. С 1 сентября гостиницы, не прошедшие самооценку, исключаются из реестра, а их деятельность признается незаконной.

Диана Соловьёва