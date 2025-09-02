В Марий Эл ввели запрет на съемку беспилотных атак

В Марий Эл запретили размещение фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических атак с применением беспилотников. Решение принято 19 августа 2025 года на заседании оперативного штаба под председательством главы республики Юрия Зайцева. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Запрет распространяется на публикации в СМИ и интернете материалов о последствиях атак дронов, включая данные об их типе и местах падения. Также нельзя размещать информацию, которая может раскрыть расположение военных объектов, оборонных предприятий и объектов топливно-энергетического комплекса.

Решение принято в рамках реализации указа президента от 19 октября 2022 года № 757.

Аналогичные меры также ввели в Татарстане и Чувашии.

Анар Зейналов