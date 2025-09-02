90% отелей в Татарстане прошли процедуру самооценки

В Татарстане более 90% гостиниц и других средств размещения прошли процедуру самооценки. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе госкомитета республики по развитию туризма.

После прохождения процедуры отели были включены в реестр классифицированных объектов.

«Оставшиеся коллективные средства размещения в настоящее время завершают процедуру самооценки, также идет уточнение по дублирующимся записям в реестре», — сообщили в пресс-службе комитета.

С 1 сентября гостиницы, не прошедшие самооценку, исключаются из реестра, а их деятельность признается незаконной. В августе эту процедуру прошли лишь 51% средств размещения в Татарстане.

Председатель госкомитета по развитию туризма Сергей Иванов, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», сообщил, что в случае непрохождения самооценки рисков для туристической отрасли в целом нет.

Диана Соловьёва