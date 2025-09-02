В Казани прошел первый полет импортозамещенного вертолета «Ансат»
На Казанском вертолетном заводе прошел первый полет импортозамещенного «Ансат» с двигателем ВК-650В, передает корреспондент «Коммерсантъ Волга-Урал».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В импортозамещенном вертолете обновили конфигурацию капотов и противопожарных перегородок, топливную и масляную системы. Также были внесены изменения в конструкцию фюзеляжа.
«Сейчас основная задача для наших производителей — успешно пройти все этапы сертификационных испытаний, по итогам которых можно будет приступать к серийным поставкам», — сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко заявил, что «Ансат» является востребованным судном в России и за рубежом.
Импортозамещенный «Ансат» может летать без дозаправки на расстояние до 660 км.
В июле премьер-министр России Михаил Мишустин поручил определить точные сроки выпуска импортозамещенного «Ансат».