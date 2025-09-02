Последнее слово экс-главы ЗАГСа Татарстана в суде

2 сентября в Вахитовском районном суде Казани состоялось заключительное заседание по уголовному делу управления ЗАГСа Татарстана. Экс-глава ведомства Гульшат Нигматуллина воспользовалась правом на последнее слово, выступив сначала на татарском языке, затем на русском. Она признала «профессиональную наивность» и попросила суд учесть тяжелую болезнь сына как смягчающее обстоятельство. Также выступили бывший заместитель Ренат Ахметзянов и экс-главбух Ландыш Шарафутдинова. Ранее прокуратура запросила для Гульшат Нигматуллиной шесть лет колонии за превышение полномочий и мошенничество на 16,4 млн рублей, для подчиненных — по 2 года. Приговор будет оглашен 11 сентября. Кадры с судебного процесса в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Судебное процесс по делу о мошенничестве экс-главе ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллиной и ее экс-заместителю Ренату Ахметзянову.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Судебное процесс по делу о мошенничестве экс-главе ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллиной и ее экс-заместителю Ренату Ахметзянову.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ