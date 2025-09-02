Татарстан не попал в топ-5 самых безопасных регионов России
Татарстан не вошел в число пяти самых безопасных регионов России по итогам 2024 года. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД России, которые приводит РИА «Новости».
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Самым безопасным регионом стал Чукотский автономный округ с 865 зарегистрированными преступлениями. В топ-5 также вошли Ненецкий автономный округ (877 преступлений), Ингушетия (1938), Магаданская область (2499) и Чечня (2583).
Наибольшее количество преступлений зафиксировано в Центральном федеральном округе — более 418 тыс. Всего в России за 2024 год зарегистрировано более 1,9 млн преступлений.
В июне 2025 года председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку Александр Чубаров сообщал, что недокомплект кадров в МВД составляет 26,3%. За первые четыре месяца 2025 года уровень увольнений вырос на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — службу покинули 746 человек. В 2024 году из системы уволились более 1,8 тыс. сотрудников, причем свыше половины расторгли контракт до достижения пенсионной выслуги.