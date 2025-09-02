77% многоквартирных домов в Татарстане готовы к отопительному сезону

Более 77% многоквартирных домов получили паспорта готовности к отопительному сезону. Информация об этом опубликована пресс-службой раиса Татарстана.

На брифинге «О подготовке к отопительному периоду 2025–2026 и о модернизации коммунальной инфраструктуры в РТ» первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Дамир Шайдуллин сообщил о готовности 14 283 многоквартирных домов из 18 186 к отопительному сезону, который начнется 15 сентября.

На последнем месте находится Альметьевский район, в нем паспорта готовности к отопительному сезону получили всего два дома из 56.

К подаче отопления готовы 97% котельных Татарстана.

К отопительному сезону готовы более 99% образовательных учреждений и 98,4% объектов здравоохранения.

