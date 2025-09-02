Татарстан получит 658,4 млн руб субсидий на развитие службы занятости
Татарстан получит 658,4 млн руб на развитие службы занятости из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Дополнительно республика получит 21 млн руб на организацию обучения и дополнительного профессионального образования для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Татарстан занял первое место среди всех регионов по объему субсидий — в республику направлено свыше 679 млн руб. Общая сумма субсидий для всех регионов составила 6,9 млрд руб.