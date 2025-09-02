В Чебоксарах «Единая Россия» возглавила рейтинг партий перед выборами в городское собрание депутатов с поддержкой 56,3% избирателей. Это следует из результатов опроса (имеются в распоряжении «Ъ Волга-Урал»), проведенного исследовательским центром Russian Field.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах «Единая Россия» лидирует в рейтинге партий перед выборами

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ В Чебоксарах «Единая Россия» лидирует в рейтинге партий перед выборами

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

На втором месте ЛДПР с 12,9% поддержки, на третьем — «Новые люди» с 10%. «Справедливая Россия — За правду» набирает 9,4%, КПРФ — 6,5%.

Рейтинг составлен без учета затруднившихся с ответом (36,3% от выборки) и не намеренных голосовать (10,9% от выборки). Таким образом, более трети опрошенных пока не определились с выбором или не планируют участвовать в голосовании.

Выборы в Чебоксарское городское собрание депутатов пройдут 14 сентября 2025 года.

Инициативное исследование проводилось 20–25 августа 2025 года среди жителей Чебоксар, выборка — 1200 респондентов, метод — CAPI. Максимальная погрешность ±2,8%. Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в Чебоксарское городское собрание депутатов проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?»

Анар Зейналов