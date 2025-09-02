Природоохранная прокуратура заподозрила нефтяные компании в порче земли из-за прорыва трубопроводов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Татнефть» и «Башнефть» заподозрили в порче земли из-за прорыва трубопровода

«Татнефть» и «Башнефть» заподозрили в порче земли из-за прорыва трубопровода

Разлив технологической жидкости привел к загрязнению плодородной почвы Азнакаевского, Черемшанского, Лениногорского и Альметьевского лесничеств. Погибли деревья, а также пострадали сельскохозяйственные земли Бавлинского и Ютазинского районов.

По результатам проверки прокуратурой возбуждено 11 административных дел за порчу земли и нарушение правил санитарной безопасности в лесах. От руководителей предприятий потребовали устранить нарушения и рекультивировать загрязненную землю.

По данным источника «Ъ Волга-Урал», речь идет о «Татнефти» и «Башнефти». Восемь административных дел возбуждено в отношении должностных лиц из «Татнефти» и три — из «Башнефти». Ущерб лесным участкам в размере 10,8 млн руб. возмещен «Татнефтью» добровольно. Административные дела, касающиеся «Башнефти», находятся на рассмотрении, сумма ущерба еще не оценена.

Ранее сообщалось об исках Росприроднадзора в отношении «Татнефти» о возмещении ущерба почве из-за разливов нефтепродуктов в Татарстане. 21 июля 2025 года предприятие получало иск на сумму 14,5 млн руб., в октябре 2023 — на 2,3 млн руб.

