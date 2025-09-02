Главные новости к утру 2 сентября

«Россия искренне стремится к всестороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией,— заявил президент России Владимир Путин.— При этом мы считаем важным, чтобы успешное сотрудничество по двусторонней линии дополнялось и обретало новые грани за счет трёхстороннего формата взаимодействия».

В результате атаки БПЛА на микрорайона Левенцовский в Ростовской области загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. В одном из домов был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жителей дома эвакуировали. За медицинской помощью обратились три человека.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что на первой неделе сентября власти Соединенных Штатов намерены «пристально изучить» возможные варианты действий в отношении России. «Президент Путин после исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский был в Белом доме, действовал совершенно наоборот тому, что, как он заявлял, намеревался сделать»,— сказал он.

Как стало известно «Ъ», перечень мер поддержки металлургов, столкнувшихся со слабым спросом и низкими ценами, может включать повышение экспортной пошлины на лом и смягчение нагрузки от уплаты акциза на жидкую сталь.

Количество участников реестра российских малых технологических компаний достигло 5,5 тыс. Растут и доходы такого бизнеса, за 2024 год их суммарный объем превысил 1 трлн руб.

Дания предложила обязать импортеров газа предоставлять доказательства того, что топливо не было добыто в России. В нем указано, что особое внимание нужно уделить газопроводу «Турецкий поток». Страны ЕС ищут способы закрыть оставшиеся лазейки для обеспечения гарантии того, что российский газ не будет тайно подмешиваться в поставки для Европы.

Несетевым магазинам спортивных товаров становится все сложнее конкурировать с маркетплейсами, что вынуждает их сворачивать бизнес. К началу августа число профильных магазинов по всей России снизилось на 6% год к году, до 3,8 тыс. В городах-миллионниках сокращение оказалось более заметным — на 9,5%, до 1,2 тыс.