Bloomberg: Дания предложила проверять газ на признаки поставок из России

Дания предложила обязать импортеров газа предоставлять доказательства того, что топливо не было добыто в России, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. В нем указано, что особое внимание нужно уделить газопроводу «Турецкий поток».

Как поясняет агентство, страны ЕС ищут способы закрыть оставшиеся лазейки для обеспечения гарантии того, что российский газ не будет тайно подмешиваться в поставки для Европы.

«Природный газ, поступающий в ЕС через границы или точки соединения между ЕС и Россией или Белоруссией и через точку соединения Странджа 2/Малкоклар ("Турецкий поток"), считается экспортируемым, прямо или косвенно, из РФ, если не будут представлены однозначные доказательства обратного»,— говорится в документе.

В июне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС намерен полностью отказаться от российского газа до конца 2027 года. Согласно плану, действующие краткосрочные контракты будут расторгнуты до 17 июня 2026 года. Но, как пишет Bloomberg, требование не касается стран без выхода к морю, например, Венгрии и Словакии.

