Бессент: США «пристально изучат» варианты действий в отношении России

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что на первой неделе сентября власти Соединенных Штатов намерены «пристально изучить» возможные варианты действий в отношении России.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Скотт Бессент

«Президент Путин после исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский был в Белом доме, действовал совершенно наоборот тому, что, как он заявлял, намеревался сделать»,— сказал Скотт Бессент в интервью Fox Business.

Господин Бессент пояснил, что имеет в виду «усиление бомбардировок» по территории Украины. Он также сказал, что президент США Дональд Трамп допускает все возможные варианты действий в отношении России.

