Два многоэтажных дома загорелись в результате атаки БПЛА в Ростовской области

В результате атаки БПЛА на микрорайона Левенцовский в Ростовской области загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. Здания повреждены.

На месте развернута работа оперативного штаба, для координации работы дежурных сил и средств туда выехал врио мэра Ростова-на-Дону Александр Скрябин и заместители главы области — Михаил Корнеев и Сергей Бодряков.