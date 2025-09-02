Передайте товарищам стали

Как стало известно “Ъ”, перечень мер поддержки металлургов, столкнувшихся со слабым спросом и низкими ценами, может включать повышение экспортной пошлины на лом и смягчение нагрузки от уплаты акциза на жидкую сталь. Участники рынка просят добавить в пакет антикризисных мер заморозку железнодорожных тарифов, а аналитики указывают на необходимость защиты от конкуренции с китайским металлом, а также стимулов для роста внутреннего потребления и модернизации мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В перечень мер поддержки металлургической отрасли вошли повышение экспортных пошлин на сырье, а также предложения по смягчению нагрузки от акциза на жидкую сталь. Это следует из материалов (есть у “Ъ”) к заседанию подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики 29 августа. Подлинность материалов подтвердили собеседники в трех крупных металлургических компаниях.

В частности, предлагается проработать повышение ставки экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 5%, но не менее €25 за тонну. Сейчас поставки в пределах квоты облагаются пошлиной в 5% и не менее €15 за тонну. Также рассматривается отмена акциза на жидкую сталь для электрометаллургических предприятий в 2026 году и освобождение от уплаты акциза для новых мощностей с инвестициями от 50 млрд руб. на период активной инвестиционной фазы и следующих трех лет. Поручено рассмотреть и возможность корректировки акциза. В правительстве переадресовали вопросы “Ъ” в Минпромторг, где комментарий не предоставили.

Сейчас ставка акциза составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB в портах Черного моря. Но если рублевая цена сляба оказывается ниже 30 тыс. руб. за тонну, акциз не уплачивается.

Российский металлургический сектор находится в сложном положении из-за слабого спроса и низких цен. По оценкам «Северстали», спрос на металл в России по итогам полугодия снизился на 14–15%, в машиностроении и энергетике — на 25%. По итогам семи месяцев производство стали и готового проката сократилось на 5,1% и 5,3%, до 40,3 млн тонн и 35,2 млн тонн соответственно, по данным корпорации «Чермет».

Источник “Ъ” на металлургическом рынке говорит, что отрасль систематически выступает за отмену акциза и «здесь речь идет не об экономии, а о восстановлении баланса налоговой нагрузки».

«В текущих условиях уплата акцизов превышает объем налога на прибыль, что негативно сказывается на конкурентоспособности отрасли»,— подчеркивает он. Другой собеседник “Ъ” указывает, что текущая цена отсечки в 30 тыс. руб. неоправданно низкая. По его словам, сейчас при стоимости сляба на уровне 32 тыс. руб., что соответствует показателям двадцатилетней давности, металлурги фиксируют убытки, при этом вынуждены платить акциз на сталь.

По словам источников “Ъ” на рынке, перечень мер еще будет корректироваться. Как минимум будет добавлен пункт об индексации акциза на сталь в зависимости от рыночной конъюнктуры, знает собеседник “Ъ” в одной из металлургических компаний.

Сами металлурги также просят поддержки в части логистики. Отраслевая ассоциация «Русская сталь» в июльском письме в Минпромторг (есть у “Ъ”) попросила заморозить железнодорожные тарифы на металлургическую продукцию второго и третьего классов как минимум на 2026 год. Это позволит отрасли сэкономить около 21 млрд руб., указывают составители письма. В обращении отмечается, что черные металлы — высокодоходный для ОАО РЖД груз, приносящий компании 200 млрд руб. ежегодно. При этом, указывает «Русская сталь», предприятия черной металлургии, в отличие от ряда других предприятий, экспортирующих продукцию третьего тарифного класса, платят дополнительную надбавку на экспортные перевозки в 8% с 2019 года. В ассоциации считают, что решение о замораживании тарифов на 2026 год привлечет дополнительные объемы с альтернативных видов транспорта, позволив ОАО РЖД не только компенсировать потери, но и получить дополнительную прибыль.

Нулевая индексация на перевозки металлов была бы логичным дополнением к главной мере по борьбе с перекрестным субсидированием на железной дороге — сближению тарифов на перевозку металлопродукции и сырья для ее производства, согласен один из собеседников “Ъ” в крупной металлургической компании. Как отмечают источники “Ъ”, повышение железнодорожных тарифов с опережением инфляции только усилило переход металлургов на иные виды транспорта. Сейчас, говорит источник “Ъ”, по железной дороге перевозится не больше 51% металлургической продукции. По данным ОАО РЖД, в январе—августе перевозка черных металлов по сети упала на 17,3% год к году, до 34,7 млн тонн.

Для металлургов, продолжает собеседник “Ъ”, высвобождение около 21 млрд руб. поможет стабилизировать финансовое состояние, обеспечить сохранение производства и рабочих мест, повысить покупательскую привлекательность готовой металлопродукции. «Альтернативным нулевой индексации решением могло бы быть предоставление значительных скидок со стороны ОАО РЖД на перевозку металлов»,— говорит один из источников “Ъ”.

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что обращение «Русской стали» не получали. Там добавили, что сейчас в высокой степени готовности находится механизм сближения тарифов на перевозку металлургических грузов разных тарифных классов — высокодоходной для ОАО РЖД готовой продукции (третий тарифный класс) и сырья (первый тарифный класс), тарифы на перевозку которого не покрывают эксплуатационные затраты. Как отметили в ОАО РЖД, это паритетное и сбалансированное решение, которое позволит повысить ценовую привлекательность железнодорожного транспорта в сегменте перевозок высокодоходной металлургической продукции и снизить чувствительность показателей ОАО РЖД к изменениям структуры перевозок металлургических грузов. Начать реализацию меры в компании готовы с 2026 года.

В текущей ситуации внешних ограничений, ограниченного бюджета и социальных обязательств государства для поддержки бизнеса необходимы меры, учитывающие баланс интересов, говорит партнер «S+Консалтинг» Павел Карпус. «Также можно отметить, что меры протекционистского характера — например, применение антидемпинговых пошлин на сталь из Китая и Казахстана — могут поддержать отечественных производителей»,— отмечает эксперт. «Металлургам необходима поддержка потребляющих отраслей, им катастрофически не хватает спроса. Но для этого надо радикально (до 10–12%) понизить ключевую ставку и увеличить приток государственных и частных инвестиций в экономику»,— добавляет начальник аналитического отдела «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов называет эффективными инструментами инвестиционные стимулы, технологические гранты, стимулирующие модернизацию, прямое субсидирование транспортных затрат и гарантию стабильных энерготарифов.

Полина Трифонова