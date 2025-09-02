Розница показала неспортивный характер

Несетевым магазинам спортивных товаров становится все сложнее конкурировать с маркетплейсами, что вынуждает их сворачивать бизнес. К началу августа число профильных магазинов по всей России снизилось на 6% год к году, до 3,8 тыс. В городах-миллионниках сокращение оказалось более заметным — на 9,5%, до 1,2 тыс.

В целом по стране к 1 августа насчитывалось 3,8 тыс. магазинов, продающих спортивные товары, что на 6% меньше год к году, следует из подсчетов сервиса «Яндекс Карты», сделанных по запросу “Ъ”. В городах-миллионниках количество таких торговых точек за это время снизилось на 9,5%, до 1,2 тыс.

Заметнее всего за год сократилось количество магазинов спортивных товаров в Воронеже (на 37,8%, до 23), Новосибирске (на 19,7%, до 53) и Самаре (на 18,4%, до 31). В Москве и Санкт-Петербурге количество профильных магазинов снизилось на 11,5%, до 437, и на 6,2%, до 196, соответственно. Некоторый рост наблюдается лишь в трех городах-миллионниках: в Казани, где число магазинов спорттоваров увеличилась на 7%, до 46, Нижнем Новгороде (рост на 4%, до 52) и Екатеринбурге (рост на 2,6%, до 80).

Спортивные магазины в городах-миллионниках
Город Количество магазинов (шт.) Изменение за год (%)
Москва 437 –11,5
Санкт-Петербург 196 –6,2
Екатеринбург 80 2,6
Новосибирск 53 –19,7
Нижний Новгород 52 4
Казань 46 7
Краснодар 44 –2,2
Челябинск 42 –10,6
Ростов-на-Дону 42 –14,3
Пермь 39 –4,9
Омск 38 –17,4
Уфа 35 –7,9
Красноярск 33 –8,3
Самара 31 –18,4
Воронеж 23 –37,8
Волгоград 20 –4,8
Россия в целом 3892 –6
Данные на 1 августа 2025 года. Источник: «Яндекс Карты».

Снижение количества магазинов спортивных товаров отражает общий тренд для офлайн-объектов в непродовольственной рознице, отмечает генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Например, в мае было зафиксировано снижение на 5% год к году количества магазинов канцелярских товаров: торговые объекты этого профиля, как в случае со спортивной розницей, не справляются с высокой конкуренцией с маркетплейсами (см. “Ъ” от 9 июня).

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, российские покупатели с января по июнь на покупки в онлайне спорттоваров потратили 150 млрд руб., что на четверть больше показателей прошлого года. По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), общие продажи спортивных товаров в январе—июле выросли лишь на 3% год к году, в онлайне — на 13%.

Особенно сильно конкуренция сказывается на небольших ритейлерах, не имеющих развитого онлайн-канала продаж и работающих на кредитные средства, считает гендиректор сети магазинов спорттоваров «Кант» Максим Виноградов. В нижнем и среднем ценовых сегментах наблюдается еще более жесткая конкуренция с онлайн-площадками, подчеркивает эксперт. При таком экономическом давлении сложно развивать прибыльный бизнес и при этом иметь достаточно широкий ассортимент, так что небольшие несетевые ритейлеры предпочитают закрыть бизнес, отмечает он.

Сложности наблюдаются и у крупных ритейлеров. Например, сеть магазинов спортивных товаров Desport (ранее — Decathlon) с февраля закрыла по крайней мере пять магазинов, писали «Ведомости» в августе. Кроме того, сеть была вынуждена уменьшать площадь других магазинов или сдавать часть помещений в субаренду.

Спорттовары — обширная категория, внутри которой спрос на разную продукцию может меняться, поясняет председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, сохраняется рост продаж спортивной одежды, обуви и товаров для активного образа жизни, особенно в онлайн-сегменте крупных ритейлеров и на маркетплейсах, но продажи профессионального спортивного оборудования и инвентаря снижаются. Росстат оценивает спад продаж в этой категории в целом по стране на 9,3% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с общим замедлением роста спроса на товары в непродовольственном секторе в связи с переходом российских потребителей к сберегательной модели трат, а также активным насыщением спроса товарами длительного пользования в 2023–2024 годах, считает он.

Алина Мигачёва