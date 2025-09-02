Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем
Президент России Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Пекине выразил заинтересованность совместном развитии политических, экономических и гуманитарных связей трех стран.
Президент России Владимир Путин
Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters
«Россия искренне стремится к всестороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией,— подчеркнул президент России.— При этом мы считаем важным, чтобы успешное сотрудничество по двусторонней линии дополнялось и обретало новые грани за счет трехстороннего формата взаимодействия».
Владимир Путин также отметил, что Россию, Монголию и Китай связывают «давние традиции дружбы и взаимной поддержки». Президент также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за гостеприимство, отметив, что в таком формате давно не виделись.
Президент России с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, проведет ряд встреч, а также будет присутствовать 3 сентября на параде в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией.