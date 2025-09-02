Техника обгона рынка

Количество участников реестра российских малых технологических компаний (МТК) достигло 5,5 тыс. Растут и доходы такого бизнеса, за 2024 год их суммарный объем превысил 1 трлн руб. Однако эксперты указывают, что быстрый рост во многом объясняется эффектом низкой базы, а доступ к финансированию и участие в мерах господдержки для МТК по-прежнему сопряжены с административными барьерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с аналитической справкой о развитии сектора малых технологических компаний (МТК) по состоянию на август 2025 года, подготовленной «Корпорацией МСП» и Минэкономразвития. Согласно документу, сейчас в реестре числится около 5,5 тыс. таких предприятий, которые с 2023 года создали больше 11 тыс. новых рабочих мест (рост занятости на 7%). На начало 2024 года их, по данным ТАСС, насчитывалось около 1,7 тыс. Более актуальной цифры в «Корпорации МСП» “Ъ” не предоставили.

Суммарный доход компаний, входящих в реестр, в 2024 году составил чуть больше 1 трлн руб., что больше, чем в 2023-м, на 250,8 млн руб., или 32,3%. Средний доход на одну МТК на отчетный период составил 191 млн руб., а средняя сумма налоговых отчислений — 21,5 млн руб. Похожую динамику показала группа из 286 компаний, получивших поддержку по программе для высокотехнологичных малых и средних предприятий Минэкономики и «Корпорации МСП» (всего около 20 мер поддержки). Суммарный объем дохода компаний-получателей льгот с 2023 по 2024 год увеличился на 32,5%, до 264,9 млрд руб.

«За счет своей маневренности и большей адаптивности по сравнению с крупным бизнесом МТК способны создавать и выводить на рынок новые технологии и продукцию в более сжатые сроки»,— заявил первый замминистра экономического развития Максим Колесников. В министерстве также добавили, что планируют ввести программу, по которой будет предусмотрено возмещение затрат технологическим и малым технологическим компаниям на выпуск и размещение ценных бумаг. Таким образом, по подсчету министерства, компании (с выручкой от 4 до 10 млрд руб.) смогут возместить до 80 млн руб., МТК — до 50 млн руб. при биржевом размещении. При размещении через инвестплатформы возмещение затрат составит до 15 млн руб.

Показатели роста финансовых показателей у представителей МТК несколько выше, чем в среднем по рынку, оценивает результаты отчета директор практики «Технологическая трансформация» компании «Рексофт Консалтинг» Алексей Богомолов. По разным источникам, общий рост ИТ-отрасли с 2022 по 2024 год варьировался из года в год в диапазоне от 19% до 22% в год, говорит он. «Но надо понимать, что небольшим компаниям, особенно на старте развития, показывать рост существенно проще, чем крупным предприятиям»,— добавляет он.

Однако президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров указывает, что за отчетный период МТК столкнулись с рядом трудностей: «Ставка льготного кредитования для них была резко изменена в сентябре 2024 года, и тогда компании были вынуждены платить по кредитам не 6% годовых, а 21% — причем все произошло в одностороннем порядке. В то же время и грантовая поддержка также была приостановлена, а все ресурсы программы импортозамещения были перенаправлены на ОЗП». В связи с этим ИТ-компаниям приходилось все это время искать новые пути для финансирования, говорит он.

Госкредитование и гранты предполагают серьезную предварительную подготовку, а также строгую отчетность по этапам и результатам, добавляет господин Богомолов. По его словам, малым предприятиям сложно содержать штат, который будет заниматься необходимыми отчетами и документооборотом для работы с кредитами, отсюда и небольшой процент тех, кто смог воспользоваться данными финансовыми инструментами.

Доступ к финансированию остается для МТК одним из ключевых барьеров, но не единственным, отмечает технический директор MD Audit (входит в ГК Softline) Юрий Тюрин. По его словам, малые ИТ-компании сталкиваются с административными сложностями: от длительных процедур участия в господдержке и закупках до требований по сертификации решений и доступу к инфраструктуре.

Филипп Крупанин