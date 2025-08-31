Главные новости недели в Нижегородской области к 31 августа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Штокман

Илья Штокман покинул пост вице-мэра Нижнего Новгорода. В 2022 году он ушел добровольцем на СВО, но должность за ним сохранялась. Теперь одним из первых заместителей главы станет Сергей Егоров, потеряв приставку и.о.

Обвиненный в мошенничестве и легализации доходов нижегородский бизнесмен Дмитрий Дзепа подал иск о своем банкротстве. Сумма заявленных требований — 635,3 млн руб.

В Городце открылся Центр бокса. На его строительство из бюджета Нижегородской области выделили более 100 млн руб. Проект курировал чемпион России мира и по боксу, руководитель областного госпредприятия «Лидеры спорта» Андрей Гоголев.

Нижегородские власти разработали «дорожную карту» для внедрения мессенджера MAX. В ближайшие полгода туда планируют интегрировать чат-бот «Цифровой МФЦ», сервисы для связи пациентов с медучреждениями, школьные родительские чаты, электронный дневник и чаты с управляющими компаниями.

Замгубернатора Нижегородской области Петр Банников планирует покинуть должность. Он собирается уволиться по собственному желанию.

Никита Авралев утвержден в должности ректора НГЛУ. Он исполнял обязанности ректора нижегородского иняза с октября 2024 года. До этого господин Авралев был проректором ННГУ.

Штрафы за неправильное содержание домашних животных утвердили в Нижегородской области. В частности, владельцев будут наказывать за выгул собак без поводка и намордника, посещение с питомцами медицинских, образовательных и культурных организаций и других заведений, где это запрещено.

Нижегородские депутаты попросили дать регионам право запрещать ввоз и продажу вейпов. В Госдуме РФ пообещали рассмотреть инициативу в течение двух месяцев.

Построенный в 1937 году стадион «Водник» в Нижнем Новгороде признали аварийным и закрыли. На его месте планируется построить новый многофункциональный спортивный центр.