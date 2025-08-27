Илья Штокман уволился с должности вице-мэра Нижнего Новгорода

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман, который в 2022 году добровольцем ушел на СВО, но должность за ним сохранялась, покинул ее. Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, благодаря Илье Штокману и его работе на передовой удавалось решать важные для бойцов вопросы.

Теперь первым заместителем главы станет Сергей Егоров, потеряв приставку и.о. «Под его руководством были успешно реализованы многие проекты: разработана и внедрена комплексная система мониторинга исполнения национальных проектов; внедрен муниципальный инвестиционный стандарт; организована системная работа по выявлению неформальной занятости, повышению уровня оплаты труда работников, погашению задолженности по налогам в бюджет», – отрекомендовал мэр господина Егорова.

Иван Сергеев