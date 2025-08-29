«Водник» попал в аварию

На месте стадиона «Водник» в центре Нижнего Новгорода планируется построить новый многофункциональный спортивный центр. Состояние спортивного объекта, запущенного в 1937 году на месте бывшего спиртоочистительного завода, оценивается как аварийное. С 90-х годов прошлого века он находится в разрушенном состоянии. Нижегородские власти неоднократно заявляли о планах восстановить стадион и даже разрабатывали проект его реконструкции, но до реальной стройки так и не дошло. Сейчас реконструировать стадион и территорию вокруг него планируется по программе комплексного развития. Мастер-план проекта уже разрабатывается.

В Нижнем Новгороде признали аварийным и закрыли стадион «Водник» в центре города. Спортивный объект был построен в 1937 году и с конца 90-х годов прошлого века находится в разрушенном состоянии. Как писал «Ъ-Приволжье», все это время областные и городские чиновники обещали восстановить стадион, заключали различные договоры, но до капремонта так и не дошло. Так, в 2023 году АНО «На старт!» предпринимателя Ильи Балмусова предложила губернатору Глебу Никитину реконструировать спорткомплекс в рамках государственно-частного партнерства. Предприниматель заявил о готовности вложить до 500 млн руб. в проект, взамен он попросил дать ему право на застройку прилегающей территории. Глеб Никитин поручил проработать этот вопрос правительству вместе с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым. В дальнейшем мэрия Нижнего Новгорода отказалась от предложения АНО «На старт!».

При этом жители Нижнего Новгороде до недавнего времени продолжали использовать беговые дорожки и поле «Водника» для занятий бегом, катания на роликах и игры в футбол.

По данным городской администрации, с 29 августа все входы на стадион перекрыли. В дальнейшем здесь будет усилена охрана.

В мэрии уточнили, что занятия воспитанников школы, которая сейчас действует на «Воднике», временно проходят на тренировочных базах других школ. По словам директора городского департамента физкультуры и спорта администрации Антона Ермакова, перевод занятий будет проходить поэтапно. Часть воспитанников из отделений по легкой атлетике, триатлону и регби уже тренируются в других школах, так как на «Воднике нет необходимой инфраструктуры.

«Что касается тех, кому предстоит перейти на другие спортивные площадки, то мы находимся в плотном контакте с родителями, чтобы оперативно разъяснять им все изменения и оказывать поддержку»,— сообщил господин Ермаков.

В мэрии также сообщили, что областной Институт развития агломерации Нижегородской области работает над созданием мастер-плана для развития этой территории. Документ будет опубликован после завершения всех необходимых технико-экономических расчетов. Главным условием проекта является сохранение на этой территории спортивного объекта, который будет доступен для занятий детей. Над новой концепцией развития «Водника» с 2018 года также работал областной Институт развития городской среды.

В 2022 году был разработан проект реконструкции стадиона «Водник», который прошел госэкспертизу со второй попытки. Однако строительные работы так и не были начаты. В январе 2025 года и.о. министра градразвития Нижегородской области Дарья Шунаева говорила, что реконструировать «Водник» будут по программе комплексного развития территории. При этом инвестор, которого выберут на торгах, должен будет сначала построить спортивные объекты и передать их городу. Только после этого он получит разрешение на строительство жилья и коммерческих площадей вокруг стадиона. Градостроительный потенциал территории под застройку областные власти оценили в 38 тыс. кв. м.

«Территория вокруг стадиона также давно морально устарела. Для ее развития необходим комплексный подход. Нельзя привести в порядок только футбольное поле и трибуны, необходимо создать новое городское пространство»,— считает зампред нижегородского правительства Иван Каргин.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», прорабатываемая концепция развития «Водника» подразумевает снос создание на его территории многофункционального спортивного центра для круглогодичных тренировок и соревнований школьников, воспитанников различных секций и детско-юношеских спортивных школ. Кроме спортивных залов, на территории «Водника» может быть построена крытая ледовая арена. Для реализации этих планов может потребоваться снос аварийных конструкций стадиона.

Андрей Репин