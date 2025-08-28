Никита Авралев утвержден в должности ректора НГЛУ

Никита Авралев утвержден в должности ректора Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова. Об этом господин Авралев сообщил в своем Telegram-канале 28 августа 2025 года.

Ректор НГЛУ им. Добролюбова Никита Авралев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он поблагодарил за Минобрнауки РФ, правительство Нижегородской области и лично губернатора Глеба Никитина за оказанное доверие.

Как писал «Ъ-Приволжье», Никита Авралев был назначен и.о. ректора нижегородского иняза в октябре 2024 года. До этого был проректором ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Он сменил в НГЛУ Жанну Никонову, которая вскоре стала фигуранткой уголовного дела.

Галина Шамберина