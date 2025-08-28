Запрет на всех парах

После предложения губернатора Глеба Никитина Владимиру Путину ликвидировать в России торговлю вейпами заксобрание Нижегородской области оперативно утвердило обращение в Госдуму РФ с просьбой наделить регионы правом запрета ввоза и продажи вейпов — электронных устройств, предназначенных для нагревания специальных жидкостей, пары от которых вдыхает курильщик. Предпринимателям дадут время на подготовку, чтобы они могли переориентироваться на другие товарные рынки, а бизнес-объединениям обещаны консультации. Депутаты прогнозируют налоговые потери после введения запрета, призванного, в первую очередь, способствовать здоровому образу жизни молодежи, однако полагают, что запрет на вейпы «не уничтожит их в принципе». В Госдуме РФ уже пообещали рассмотреть инициативу в течение двух месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты заксобрания Нижегородской области на заседании 28 августа за три минуты утвердили обращение в Госдуму РФ о наделении регионов правом запрета торговли вейпами. Вице-спикер Дмитрий Краснов напомнил, что с инициативой на прошлой неделе выступил губернатор Глеб Никитин: на встрече с Владимиром Путиным в Сарове он предложил запретить вейпы «вообще в рознице, в оптовой торговле и в обращении» и получил одобрение президента. «Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение»,— сказал Владимир Путин.

Голосовали почти без обсуждений: лишь Александр Чернигин подал идею добавить в список еще и кальяны. Однако коллеги сочли ее преждевременной.

В запрете вейпов Нижегородская область стремится стать первым регионом России. Официально инициатива затронет розничную торговлю «устройствами для потребления никотинсодержащей продукции без табачных смесей для нагревания». То есть, электронные устройства для курения сигарет будут разрешены, уточнил председатель комитета по экономике Игорь Норенков. Он вспомнил, как в 2023 году его коллеги уже ограничили продажу вейпов несовершеннолетним, продажу жидкостей с ароматизаторами и никотином в открытом виде и демонстрацию устройств для курения, а также дистанционную торговлю. Сейчас неоднократная продажа вейпов подросткам грозит уголовной ответственностью.

«Мы видим, что эти меры недостаточны. Поэтому губернатор Нижегородской области 22 августа выступил с инициативой»,— добавил председатель комитета.

После заседания он уточнил журналистам, что вейпы как альтернатива табачным изделиям «казалась очень веселой и загадочной», а сегодня научные исследования показывают, что «они еще вреднее» и приводят к серьезным заболеваниям. «Почему появились вейпы? Нет запаха, нет запрета на их использование в общественных местах. Хитрая замена вредной привычки. Очень не хотелось бы, чтобы это превратилось в некую культуру потребления»,— рассуждает депутат.

Игорь Норенков добавил, что «речь идет о запрете привоза вейпов в страну и торговле». Это нанесет определенный ущерб экономике региона, признал депутат. Однако бизнесу дадут время перестроиться и найти новую нишу. «Выбрав этот вид деятельности, предпринимательское сообщество, наверное, рассчитывало какую-то свою экономику с учетом действующего законодательства.

Если закон не позволит легализовать эту продукцию, бизнес примет верное решение и займется чем-то более важным и полезным для молодежи. Видов бизнеса очень много. Смысл этого всего — не запретить торговлю, а обеспечить здоровый образ жизни»,— подытожил депутат.

Он отметил также, что запланированы консультации с объединениями предпринимателей и бизнес-сообществом.

Запрет вейпов не повлияет на доходы регионов, полагает председатель комитета заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов. «На мой взгляд, с доходной частью бюджета это никак не связано. Однако запрет на вейпы не уничтожит их в принципе, в этом никто не сомневается: даже товары, запрещенные Уголовным кодексом, например наркотики, люди находят и покупают, рискуя собственной свободой. Тем не менее административные барьеры как минимум снизят потребление этой гадости», — подчеркнул господин Шаронов в беседе с «Ъ». Он отметил, что вейпы очень распространены среди подростков. Они не стесняясь курят их возле школ. В молодежной среде это считается нормой, но это «категорически неправильно», считает господин Шаронов.

Ранее запрет вейпов и электронных сигарет, по опросам АНО «Институт демографического развития» и компании «Инсомар», поддержали 81% жителей региона старше 26 лет. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обещал оперативно рассмотреть инициативы о запрете вейпов, а глава Минпромторга РФ Антон Алиханов выступил за тотальный запрет электронных сигарет в России.

Роман Рыскаль