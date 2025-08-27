В Городце открылся Центр бокса

В Городце торжественно открыли Центр бокса, на строительство которого из бюджета Нижегородской области было выделено более 100 млн руб. Открытие спорткомплекса было приурочено к Международному дню бокса. Этот проект курировал чемпион России мира и по боксу, руководитель областного госпредприятия «Лидеры спорта» Андрей Гоголев. Он давно добивался создания в регионе центра для занятий боксом и соревнований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы Андрея Гоголева в соцсетях Фото: со страницы Андрея Гоголева в соцсетях

«Это уже второй объект, который я сделал для города и жителей. Без откатов, без липовых подрядчиков, без схем. Сегодня в Городце идет мелкий дождь, и небо плачет вместе с нами. Потому что это победа настоящих людей и государственных мужей, которые не брали взяток, а работали честно. Я говорю это не ради славы. Я говорю, чтобы каждый чиновник понял: время “под столом” прошло. Все должно делаться на столе, по закону и по совести», — сообщил в соцсетях Андрей Гоголев, вспомнив историю, с какими проблемами строился Городецкий ФОК.

Иван Сергеев