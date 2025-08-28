Штрафы за нарушения содержания животных утвердили в Нижегородской области

Депутаты заксобрания Нижегородской области 28 августа 2025 года одобрили во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных. В первом чтении закон приняли в июле, ко второму поступил ряд уточняющих поправок.

Дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных в Нижегородской области правительство региона утвердило в ноябре 2024 года.

Теперь в областной КоАП вводят меры административной ответственности за нарушения этих правил. Владельцам будут грозить штрафы в том числе за содержание животных в нежилых помещениях многоквартирного дома; за выгул собак без поводка и намордника; за посещение с животными (кроме собак-поводырей) медицинских, образовательных и культурных организаций, общепита, торговли и иных заведений, где введен запрет.

При обсуждении проекта закона в первом чтении глава Городецкого округа Александр Мудров попросил предоставить полномочия по составлению протоколов также органам МСУ. Но такой поправки ко второму чтению не оказалось. Протоколы будет составлять областной комитет ветеринарии, в котором всего 15 инспекторов.

Депутат Дмитрий Малухин отметил, что нарушений указанных норм пока было зафиксировано всего четыре — уже по факту, когда собака покусала человека. Он отметил, что полиция данным видом нарушений по закону не должна заниматься. В связи с этим депутат предложил разработать проект изменений в федеральное законодательство, чтобы был изменен порядок фиксации нарушений правил содержания домашних животных. Депутаты поддержали такое предложение.

Ирина Швецова