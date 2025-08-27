Нижегородские власти разработали «дорожную карту» для внедрения мессенджера MAX

Правительство Нижегородской области разработало «дорожную карту» по интеграции региональных IT-сервисов и мессенджера MAX. По словам замгубернатора Егора Полякова, «дорожная карта» рассчитана на ближайшие полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

К 1 сентября этого года в MAX планируется интегрировать чат-бот «Цифровой МФЦ». Через него можно будет записаться на прием, узнать статус обращения. Также к чат-боту привяжут сервисы для связи пациентов с медицинскими учреждениями для быстрого оформления документов и консультаций.

Осенью в мессенджер планируется интегрировать родительские чаты, к 1 декабря — электронный школьный дневник и чаты с управляющими компаниями.

По словам господина Полякова, уже обеспечена готовность мессенджера к запуску эксклюзивных государственных сервисов. С его помощью можно будет подписать документы через «Госключ», подтвердить данные на «Госуслугах».

Андрей Репин