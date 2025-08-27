Нижегородский бизнесмен Дмитрий Дзепа подал иск о своем банкротстве

Предприниматель из Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа, находящийся сейчас в СИЗО, подал иск о своем банкротстве. Дело появилось в картотеке суда 25 августа 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Предприниматель Дмитрий Дзепа во время судебного заседания

Сумма исковых требований составляет 635,3 млн руб. Дату рассмотрения заявления пока не назначили.

Дмитрия Дзепу арестовали в ноябре 2024 года по обвинению в мошенничестве и легализации доходов. Ему инкриминировали отчуждение ряда объектов недвижимости по старым инвестконтраткам. Кроме того, по иску прокуратуры недвижимость и арендный бизнес предпринимателя стоимостью 0,8 млрд руб. отобрали в доход государства.

Галина Шамберина