Главные новости за 30 августа. Ростов-на-Дону и область

13 дронов были сбиты над территорией Ростовской области минувшей ночью.

С января 2026 года бюджеты муниципалитетов Ростовской области получат единые нормативы отчислений от подоходного налога с физических лиц, что принесет им дополнительные 30 млрд руб.

В субботу, 30 августа, в хуторе Мержаново Ростовской области вспыхнул пожар у маяка. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания сухой растительности достигла 1 тыс. кв. м.

18-летнего жителя Ростовской области обвинили в убийстве 32-летнего мужчины, которого он зарезал в гараже поселка Сосны Белокалитвинского района.

Пожарные локализовали возгорание на 4100 кв. м в Темерницком. Возгорание началось на улице Спортивной, где загорелась сухая трава.

На Самбекских высотах предали земле останки 101 солдата Великой Отечественной войны.

В Ростове-на-Дону и Ростовской области в начале сентября установится жаркая погода без осадков с температурой до 38 градусов, сообщает Гидрометцентр.